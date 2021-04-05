Чемпионат России по лыжным гонкам посетили более 4 тыс. болельщиков

ТЮМЕНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Более 4 тыс. болельщиков посетили чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом сообщается на сайте департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"За семь соревновательных дней более 4 тыс. болельщиков из Тюмени, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Челябинска и Кургана поддерживали своих фаворитов на трибунах", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что всероссийские соревнования стали первым лыжным мероприятием, на которое после длительного перерыва были допущены зрители. Из-за действия режима повышенной готовности в регионе пропускная способность центра зимних видов спорта была ограничена 50%, соревнования транслировались онлайн. "Суммарное количество просмотров превысило 2 млн", - сказали там.

Чемпионат России по лыжным гонкам прошел с 27 марта по 4 апреля в Тюмени на базе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири".