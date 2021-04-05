Волков проведет бой за титул UFC в случае победы над Ганом

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Волков станет претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в случае победы над французом Сирилом Ганом. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

Бой между Волковым и Ганом пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. Чемпионом UFC является француз Франсис Нганну.

"Александр станет претендентом на титул [в случае победы над Ганом]", - сказал Банников.

В активе 32-летнего Волкова 33 победы и восемь поражений. Последний бой россиянин провел в феврале, победив по втором раунде Алистера Оверима из Нидерландов.