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ММА

Волков проведет бой за титул UFC в случае победы над Ганом

Бой между Волковым и Ганом пройдет 26 июня в Лас-Вегасе

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Волков станет претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в случае победы над французом Сирилом Ганом. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

Бой между Волковым и Ганом пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. Чемпионом UFC является француз Франсис Нганну.

"Александр станет претендентом на титул [в случае победы над Ганом]", - сказал Банников.

В активе 32-летнего Волкова 33 победы и восемь поражений. Последний бой россиянин провел в феврале, победив по втором раунде Алистера Оверима из Нидерландов.

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