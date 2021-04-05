Дмитриева: гандболистки ЦСКА будут "крушить все на своем пути", как герои боевика

ТАСС, 5 апреля. Гандболистки ЦСКА в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Бухарестом" будут "крушить все на своем пути", чтобы выйти в решающую стадию турнира. Об этом заявила капитан команды Дарья Дмитриева, комментарий которой приводит пресс-служба армейского клуба.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов ЦСКА уступил "Бухаресту" со счетом 27:32. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Москве на арене "Динамо".

"К нашему большому сожалению, первый четвертьфинальный матч сложился не так, как мы планировали, - сказала Дмитриева. - В отдельных эпизодах сами создавали себе проблемы на ровном месте и позволяли сопернику контролировать ход встречи. Недостаточно жестко и агрессивно действовали в защите, тогда как гандболистки "Бухареста" при каждой возможности старались поддеть, толкнуть и сыграть на грани. По ходу второго тайма нам удалось заставить соперника понервничать и вернуться в игру, но несколько необязательных ошибок помешали совершить камбек".

В похожей ситуации ЦСКА был после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, тогда с разницей в пять мячей команда уступила словенскому "Криму" (20:25). В ответной встрече была одержана победа со счетом 27:21.

"Не ищем оправданий своему выступлению, но знаем, что нам по силам исправить собственное положение и добиться необходимого результата. Нам еще раз придется преодолевать себя и, словно главный герой из голливудского боевика, крушить все на своем пути. Похоже, таков наш путь", - отметила капитан ЦСКА.

"Дополнительным козырем станет поддержка наших болельщиков, умеющих создать яркую атмосферу и готовых гнать команду вперед независимо от обстоятельств. Все девчонки понимают, что на кону путевка в "Финал четырех", и другого шанса там оказаться у нас уже не будет. Так что мы приложим все усилия, чтобы "Бухарест" чувствовал себя максимально неуютно с первой и до последней секунды предстоящей игры", - заключила Дмитриева.