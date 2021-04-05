СМИ: "Милан" опережает "Ювентус" в борьбе за трансфер футболиста "Рубина" Кварацхелии

ТАСС, 5 апреля. Итальянский футбольный клуб "Милан" опережает "Ювентус" в борьбе за трансфер полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.

По словам источника, "Милан" поддерживает постоянный контакт с агентом 20-летнего футболиста, в связи с чем "Ювентус" отошел на второй план. Также сообщается, что Кварацхелией интересуются "Наполи" и германская "Боруссия" из Дортмунда.

Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года, действующий контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за казанскую команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.