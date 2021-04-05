Боксер Кудряшов проведет бой против Романова 21 мая в Химках

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу россиянин Дмитрий Кудряшов проведет бой против соотечественника Евгения Романова 21 мая в подмосковных Химках. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

На кону будет стоять серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в новой весовой категории до 101,6 кг, а организатором турнира выступит музыкальный исполнитель Василий Вакуленко (Баста).

"Я уже владел серебряным поясом на вес ниже, переход в новую весовую категорию - это новый вызов, новая ступень моей профессиональной карьеры. Я благодарен WBC за высокую оценку моего уровня и возможность боксировать в отборочном поединке. Мне нужно одержать победу, чтобы в следующем бою постараться стать чемпионом мира. Это мой план и моя цель на ближайшие два боя", - сказал Кудряшов.

Кудряшов принимал участие в гран-при Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), боксировал за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он владел серебряным поясом и титулом чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC, а также интернациональным поясом WBA в первом тяжелом весе. На его счету 24 победы (23 нокаутом) и три поражения.

В любительском боксе Романов становился чемпионом мира и Европы среди юниоров, чемпионом России, трехкратным серебряным призером чемпионата России. На любительском ринге он побеждал нокаутом бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера. В активе Романова на профессиональном ринге 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Он владеет поясом глобального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе.