Минспорт и РФС заключили соглашение с Самарской областью о развитии футбола

ТАСС, 5 апреля. Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС), правительство Самарской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"К 2024 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию два полноразмерных манежа, два стадиона вместимостью более 1 500 мест и три полноразмерных поля с искусственным и два с натуральным покрытием, - сказал министр спорта Олег Матыцин. - Совместно с нашими партнерами по соглашению мы модернизируем систему подготовки резерва и создадим дополнительные условия для того, чтобы способные футболисты смогли проявить себя на профессиональном уровне, не уезжая из своего региона. Для этого мы планируем создать условия для устойчивого развития действующих профессиональных клубов Самарской области, получения еще одной командой региона профессионального статуса и повышения в классе женской областной команды до уровня суперлиги. Уверен, наша совместная работа будет способствовать увеличению количества занимающихся футболом в регионе и выявлению перспективных спортсменов".

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что в регионе планируется запуск Школьной футбольной лиги, а также соревнований среди дворовых команд. "В рамках соглашения мы продолжим развитие массового футбола в области. В регионе планируется запуск Школьной футбольной лиги, на регулярной основе будут проводиться соревнования среди дворовых команд и турниры по пляжному и мини-футболу, а также мастер-классы с участием известных тренеров и футболистов, - сказал Дюков. - Планируется подготовка в регионе новых квалифицированных тренеров и судей".

"Заключенное соглашение позволит самарскому футболу эффективнее решать задачи, которые стоят перед нами сегодня. Убежден, что при поддержке РФС и Минспорта РФ мы сможем многое сделать для развития футбола - на благо десятков тысяч болельщиков и любителей этого по-настоящему народного вида спорта", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.