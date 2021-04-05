Мишин рассказал, что его фигуристы уже начали подготовку к олимпийскому сезону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Фигуристы группы тренера Алексея Мишина уже сейчас начали подготовку к олимпийскому сезону. Об этом специалист сообщил журналистам.

"Есть план попасть на Олимпиаду и выступить там достойно, - сказал Мишин. - Для этого уже сейчас приступаем к тренировкам, созданию программ, подбору музыки и той рутине, которая необходима для того, чтобы достойно подготовить спортсмена".

Ученица Мишина Елизавета Туктамышева на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме завоевала серебряную медаль. Михаил Коляда и Евгений Семененко, которые также тренируются у Мишина, заняли пятое и восьмое места соответственно.

"Конечно, любой выезд из стен дворца спорта "Юбилейный" - это всегда праздник. И все равно очень ощущалась поддержка зрителей, несмотря на то, что их не было. Но доходили какие-то отголоски, знакомые передавали, в соцсетях писали. Очень приятно, что поддерживали",- поделился Коляда впечатлениями от чемпионата мира, прошедшего без зрителей.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.