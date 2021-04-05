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Биатлон

Латыпов и Миронова возглавили рейтинг Союза биатлонистов России по итогам сезона

В мужском рейтинге Александр Логинов впервые с 2018 года не сумел занять первое место

ТАСС, 5 апреля. Эдуард Латыпов и Светлана Миронова стали лучшими в мужском и женском рейтингах Союза биатлонистов России (СБР) соответственно по итогам завершившегося сезона. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

В мужском рейтинге Александр Логинов впервые с 2018 года не сумел занять первое место. За Латыповым (1 315 очков) расположились Матвей Елисеев (1 306), Логинов (1 284), Евгений Гараничев (1 119), пятерку лучших замкнул Карим Халили (1 076).

Пятерку женского рейтинга составили Миронова (1 360), Ульяна Кайшева (1 227), Лариса Куклина (1 154), Анастасия Егорова (959) и Ирина Казакевич (930).

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