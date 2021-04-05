Фигуристы Мишина и Галлямов рассказали о предстоящем участии в командном чемпионате мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Чемпионы мира по фигурному катанию в парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов планируют кататься в свое удовольствие на командном чемпионате мира. Об этом они сообщили журналистам.

В понедельник в Санкт-Петербурге прошла церемония поздравления местных тренеров и спортсменов с успешным выступлением на чемпионате мира в Стокгольме. Мишина и Галлямов выиграли золото в соревнованиях пар.

"Мы ожидаем полной командной поддержки, уже знаем, как поддерживать свою команду, - сказал Галлямов. - Можно сказать, что эти соревнования пройдут в таком праздничном режиме. Поэтому обстановка будет полностью разряжена и будем кататься в свое удовольствие, чтобы поддержать команду".

"В команде всегда выступать легче, потому что ты ощущаешь, что ты не один на льду, за тебя болеет целая команда и ты болеешь за всю команду, вместе вы сильнее",- добавила Мишина.

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в Японии. На последнем командном чемпионате мира, который проходил в Японии в 2019 году, сборная России заняла третье место.