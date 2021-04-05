Семак заявил, что во время пандемии стал смелее выбирать состав "Зенита" на матч

ТАСС, 5 апреля. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак во время пандемии коронавируса стал смелее подходить к вопросу выбора состава команды на матч. Об этом он рассказал газете "Спорт-Экспресс".

"Если брать профессиональную сторону дела, то подобный опыт точно прибавил смелости в выборе состава на тот или иной матч, - сказал Семак. - Если до пандемии для этого существовали какие-то заранее более-менее очерченные рамки, то ковид все перечеркнул. В самые трудные моменты, когда обойма становилась минимальной, приходилось идти на такие решения, которые раньше не рассматривались априори".

"Мы стали принимать любую ситуацию как данность. Знаете, пандемия, с одной стороны, добавила множество проблем с точки зрения выбора игроков и прочих нюансов, а с другой - обнажила самое главное - это здоровье людей. И, разумеется, ценность человеческой жизни, если выходить за рамки узкой футбольной направленности. Для нас, профессионалов, футбол - любимое дело, но здоровье и жизнь важнее", - добавил специалист.

В турнирной таблице "Зенит" занимает первое место, набрав 48 очков. В понедельник петербургский клуб в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги примет подмосковные "Химки".