Прокунин не планирует работать со сборной России по биатлону в олимпийском сезоне

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Андрей Прокунин не планирует входить в тренерский штаб сборной России по биатлону перед олимпийским сезоном и намерен отработать контракт с южнокорейской федерацией этого вида спорта. Об этом он сообщил ТАСС.

В понедельник Sports.ru сообщил, что Прокунин может стать тренером сборной России. В пятницу президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что старшие тренеры мужской и женской сборных страны Юрий Каминский и Михаил Шашилов соответственно сохранят свои посты, однако состав их помощников может измениться.

"До конца Олимпиады у меня действует контракт в сборной Южной Кореи, и я планирую его отработать, - сказал Прокунин. - А слухи я не комментирую".

Прокунину 42 года, он является двукратным чемпионом мира по летнему биатлону. За время тренерской карьеры также успел поработать старшим тренером женской сборной Украины.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.