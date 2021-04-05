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Биатлон

Прокунин не планирует работать со сборной России по биатлону в олимпийском сезоне

Ранее сообщалось, что Прокунин может стать одним из тренеров команды
Андрей Прокунин Алексей Филиппов/ТАСС
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Андрей Прокунин
© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Андрей Прокунин не планирует входить в тренерский штаб сборной России по биатлону перед олимпийским сезоном и намерен отработать контракт с южнокорейской федерацией этого вида спорта. Об этом он сообщил ТАСС.

В понедельник Sports.ru сообщил, что Прокунин может стать тренером сборной России. В пятницу президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что старшие тренеры мужской и женской сборных страны Юрий Каминский и Михаил Шашилов соответственно сохранят свои посты, однако состав их помощников может измениться.

"До конца Олимпиады у меня действует контракт в сборной Южной Кореи, и я планирую его отработать, - сказал Прокунин. - А слухи я не комментирую".

Прокунину 42 года, он является двукратным чемпионом мира по летнему биатлону. За время тренерской карьеры также успел поработать старшим тренером женской сборной Украины.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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