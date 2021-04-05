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Футбол в Италии

СМИ: футболист "Фиорентины" Кокорин пропустит матч с "Аталантой" Миранчука

По информации портала Firezeviola, нападающий сможет вернуться на поле после травмы 17 апреля

ТАСС, 5 апреля. Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин пропустит ближайший матч в чемпионате Италии по футболу против "Аталанты", в которой выступает его соотечественник полузащитник Алексей Миранчук. Об этом сообщает портал Firezeviola.

По информации портала, нападающий сможет вернуться на поле после травмы 17 апреля в матче против "Сассуоло".

Последний матч Кокорин провел 5 февраля. В начале марта стало известно, что футболист усугубил травму прямой мышцы бедра левой ноги и покинул расположение "Фиорентины", чтобы пройти лечение в Риме. В конце марта футболист вернулся к тренировкам после пройденного курса лечения.

Кокорину 30 лет, он выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. В текущем сезоне он провел три матча, проведя в сумме 77 минут на поле, и не отметился результативными действиями.

"Фиорентина" проведет домашний матч с "Аталантой" 11 апреля, начало - 21:45 мск. Флорентийский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков, команда из Бергамо идет на третьей строчке, имея в своем активе 58 очков.

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