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Летние олимпийские виды спорта

Аверины 9 апреля выступят на онлайн-турнире, организованном финской федерацией гимнастики

По словам Ирины Винер-Усмановой, спортсменки будут выступать в центре гимнастики в Новогорске
Дина Аверина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике сестры Арина и Дина Аверины 9 апреля примут участие в международном онлайн-турнире, организатором которого является Федерация гимнастики Финляндии. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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"Международные онлайн-турниры по художественной гимнастике в последнее время перестали быть исключительным явлением, - отметила Винер-Усманова. - Очередное соревнование пройдет 9 апреля, организаторами турнира являются финны. Будет выступать вся наша основная команда, включая сестер Авериных. Спортсменки будут выступать в центре гимнастики в Новогорске".

Последний международный онлайн-турнир с участием российских гимнасток проходил 21 марта, организатором тех соревнований была Федерации гимнастики Германии. В личном многоборье победу тогда одержала Дина Аверина, второе место заняла Арина Аверина, третьей стала немецкая гимнастка Маргарита Колосов.

Винер-Усманова подтвердила, что для сестер Авериных первым заграничным стартом после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, станет этап Кубка мира в Ташкенте, который пройдет с 16 по 18 апреля. "В Узбекистан также поедет основная команда в групповых упражнениях", - добавила собеседница ТАСС.

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