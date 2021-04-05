Проценко возглавил штаб по контролю ковидного протокола ралли "Шелковый путь"

ТАСС, 5 апреля. Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко возглавил штаб по ведению и контролю ковидного протокола международного ралли-рейда "Шелковый путь". Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

"Дирекция столь массового мероприятия, которое будет проводиться по территориям двух стран (России и Монголии), подошла к вопросу безопасности участников гонки с большой ответственностью, - говорится в сообщении. - Приглашение Дениса Проценко стало одним из важных шагов в концепции эпидемиологической безопасности соревнования и в организации проведения международного ралли "Шелковый путь" в непростых эпидемиологических условиях".

Отмечается, что организаторы ралли разработали план противодействия распространению коронавирусной инфекции, определяющий ряд требований, которые будут применяться на протяжении всего ралли-рейда.

"Я рад тому, что столь масштабное спортивное мероприятие проходит на территории России и Монголии, что после вынужденного перерыва появилась возможность проведения таких грандиозных соревнований, - сказал Проценко. - В качестве руководителя штаба по ведению и контролю ковидного протокола международного ралли "Шелковый путь" буду помогать в организации процесса безопасности участников гонки. Рад присоединиться к столь большой и опытной международной команде".

Ралли проводится с 2009 года. В 2020 году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса. Российская команда "Камаз-мастер" является действующим чемпионом рейда в классе грузовиков. В 2021 году соревнования пройдут с 1 по 11 июля.