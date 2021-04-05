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Ралли "Шелковый путь"

Проценко возглавил штаб по контролю ковидного протокола ралли "Шелковый путь"

Организаторы ралли разработали план противодействия распространению коронавирусной инфекции, определяющий ряд требований, которые будут применяться на протяжении всего ралли-рейда
Денис Проценко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Денис Проценко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 5 апреля. Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко возглавил штаб по ведению и контролю ковидного протокола международного ралли-рейда "Шелковый путь". Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

"Дирекция столь массового мероприятия, которое будет проводиться по территориям двух стран (России и Монголии), подошла к вопросу безопасности участников гонки с большой ответственностью, - говорится в сообщении. - Приглашение Дениса Проценко стало одним из важных шагов в концепции эпидемиологической безопасности соревнования и в организации проведения международного ралли "Шелковый путь" в непростых эпидемиологических условиях".

Отмечается, что организаторы ралли разработали план противодействия распространению коронавирусной инфекции, определяющий ряд требований, которые будут применяться на протяжении всего ралли-рейда.

"Я рад тому, что столь масштабное спортивное мероприятие проходит на территории России и Монголии, что после вынужденного перерыва появилась возможность проведения таких грандиозных соревнований, - сказал Проценко. - В качестве руководителя штаба по ведению и контролю ковидного протокола международного ралли "Шелковый путь" буду помогать в организации процесса безопасности участников гонки. Рад присоединиться к столь большой и опытной международной команде".

Ралли проводится с 2009 года. В 2020 году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса. Российская команда "Камаз-мастер" является действующим чемпионом рейда в классе грузовиков. В 2021 году соревнования пройдут с 1 по 11 июля.

Теги
Ралли "Шелковый путь"Проценко, Денис Николаевич
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