Прощание с умершим во время матча 18-летним футболистом Никитой Сидоровым пройдет 6 апреля

ТАСС, 5 апреля. Церемоняи прощания со скончавшимся в ходе футбольного матча игроком подмосковного клуба "Знамя Труда" Никитой Сидоровым состоится во вторник. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Instagram.

"Завтра пройдет прощание с воспитанником ФК "Знамя Труда" Никитой Сидоровым, в 10:00 в храме Петра и Февронии по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная 1А", - говорится в сообщении.

18-летний защитник умер в воскресенье во время матча на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуеве. Футболист вышел на замену во втором тайме, через пять минут ему стало плохо, он потерял сознание.