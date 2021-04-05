{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Прощание с умершим во время матча 18-летним футболистом Никитой Сидоровым пройдет 6 апреля

Церемония состоится в храме Петра и Февронии в городе Орехово-Зуево

ТАСС, 5 апреля. Церемоняи прощания со скончавшимся в ходе футбольного матча игроком подмосковного клуба "Знамя Труда" Никитой Сидоровым состоится во вторник. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Instagram.

"Завтра пройдет прощание с воспитанником ФК "Знамя Труда" Никитой Сидоровым, в 10:00 в храме Петра и Февронии по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная 1А", - говорится в сообщении.

18-летний защитник умер в воскресенье во время матча на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуеве. Футболист вышел на замену во втором тайме, через пять минут ему стало плохо, он потерял сознание.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Футболисту "Спартака" Жиго диагностировали сотрясение мозга
Основной центральный защитник столкнулся с игроком "Ростова" в воскресном матче чемпионата России
Футболисту "Спартака" Жиго диагностировали сотрясение мозга
Читать полностью