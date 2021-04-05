Вице-губернатор Петербурга возглавил оргкомитет чемпионата России по фигурному катанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский возглавил организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата России по фигурному катанию 2021 года, который пройдет в Северной столице. Об этом в понедельник ТАСС сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Руководитель оргкомитета - заместитель губернатора [Санкт-Петербурга] Пиотровский Борис Михайлович. [На первом заседании] были определены основные направления, которые сейчас требуют ближайшего решения, определены основные задачи по подготовке мест проживания, мест проведения соревнований, всех вопросов, которые касаются безопасности, медицины и так далее. То есть все стандартные процедуры, которые должен решать оргкомитет любого мероприятия, тем более такого ответственного, как предолимпийский чемпионат страны", - рассказал Коган по итогам первого заседания оргкомитета.

Турнир пройдет с 21 по 26 декабря в спорткомплексе "Юбилейный", он станет важным этапом отбора на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. В последний раз Санкт-Петербург принимал чемпионат России по фигурному катанию в декабре 2017 года.

"Никаких других вариантов мы не рассматриваем, "Юбилейный" является колыбелью фигурного катания в нашей стране, фигуристы его любят, знают, выступают после соревнований в "Юбилейном" очень хорошо. Поэтому мы надеемся, что этот чемпионат пройдет на самом высоком уровне", - отметил Коган.

По его словам, требования к организации чемпионатов страны за последние годы возросли. Коган выразил уверенность в том, что Петербург "не уронит эту планку". По мнению гендиректора федерации, пока преждевременно говорить о том, как будет проводиться чемпионат в условиях пандемии, но он заверил, что "все мероприятия, которые могут потребоваться, учтены".

По словам Когана, пока рано говорить об уровне подготовки спортсменов к следующему сезону. "Федерация фигурного катания на коньках страны сделала все для того, чтобы наши спортсмены имели полноценный сезон, могли пройти целые серии соревнований, чтобы у них был тот соревновательный опыт и настрой, который они показали как финальную точку на чемпионате мира, завоевав достаточно большое количество медалей. Поэтому говорить о том, как они будут готовы в следующем сезоне, пока рано. Вдобавок мы не понимаем и не знаем, насколько Международный союз конькобежцев сохранит календарь на следующий сезон. Но мы постараемся сделать все для наших спортсменов, чтобы мы на самом высоком уровне были готовы к чемпионатам", - добавил Коган.