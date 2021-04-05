Музыку Чайковского планируют сохранить на следующий чемпионат мира по фигурному катанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России намерена использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского вместо гимна РФ и на чемпионате мира следующего года. Об этом в понедельник ТАСС рассказал гендиректор федерации Александр Коган.

"Наше предложение - мы оставляем Первый концерт Чайковского вместо гимна. Речь идет о следующем сезоне, о чемпионате мира. Что будет на Олимпийских играх - это прерогатива Олимпийского комитета России, а не федерации. Мы знаем, какие там идут обсуждения, с МОК в том числе", - рассказал собеседник агентства.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Музыка Чайковского трижды звучала в честь российских фигуристов на чемпионате мира, прошедшем с Стокгольме с 22 по 28 марта.