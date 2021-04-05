Российские фигуристы на командном чемпионате мира выступят под флагом страны

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российские фигуристы на предстоящем командном чемпионате мира выступят под флагом страны. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган подтвердил ТАСС, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнир не распространяются.

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию

Запрет на использование государственных символов и гимна России на чемпионатах мира действует до декабря 2022 года, однако предстоящий турнир в Японии к этой категории не относится. Его оригинальное название - World Team Trophy, статус чемпионата мира он носит неофициально.

"На него решение CAS [Спортивного арбитражного суда] не распространяется", - заверил Коган.

Командный чемпионат мира пройдет в Осаке с 15 по 18 апреля. В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Окончательный список санкций WADA Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил 17 декабря 2020 года, они были наложены за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории, факт которых российская сторона не признает.