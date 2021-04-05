В Самарской области построят центры специализированной подготовки по боксу и гимнастике

ТАСС, 5 апреля. Центры специализированной подготовки по боксу и художественной гимнастике построят в Самарской области в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

"Самарская область - один из наших ключевых партнеров в сфере развития физической культуры и спорта. Знаем, какое внимание власти региона уделяют строительству спортивной инфраструктуры, проведению крупных соревнований, подготовке спортсменов и ближайшего резерва, - сказал министр спорта Олег Матыцин во время рабочей встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. - Надеемся, наше сотрудничество будет способствовать созданию в области более комфортных условий для занятий спортом, развитию массового, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. Главное, чтобы наши граждане были здоровы и любили заниматься спортом".

В прошлом году в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" в Самарской области были введены в эксплуатацию крытый каток с искуственным льдом и физкультурно-спортивный комплекс "Акробат" в Тольятти.

"Спорт высших достижений - это всегда витрина огромной работы по развитию массового спорта, детского спорта, формированию здорового образа жизни. Именно на это направлены основные усилия министерства, регионального правительства, и именно этим задачам посвящено соглашение, которое мы сегодня подписали с министром спорта, - отметил Азаров. - В первую очередь оно направлено на достижение целей федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Достигнуты договоренности по созданию в регионе новых центров специализированной подготовки по боксу и художественной гимнастике. Разрабатывается проект центра для занятий настольным теннисом".

"Очень важно, что благодаря массовому спорту зажигаются новые звезды, наши чемпионы. Самарская область вносит заметный вклад в спорт высших достижений страны по многим видам спорта - это и гребля, и единоборства, и фехтование, и биатлон. Мы гордимся нашими спортсменами, а они откликаются на наши просьбы о пропаганде здорового образа жизни и привлечении к занятиям спортом самых маленьких граждан страны. Этот непрерывный цикл должен работать всегда. Будут зажигаться новые звезды, которые своим примером, своими достижениями будут привлекать людей к занятиям спортом. Именно так мы и достигнем показателей, которые определены нацпроектом", - резюмировал Азаров.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.