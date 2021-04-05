Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Спортивный комментатор Владимир Гендлин умер в возрасте 84 лет. Об этом ТАСС сообщил его сын Владимир Гендлин - младший.

"Отец скончался. Это произошло из-за пневмонии. Я так понимаю, что это связано с коронавирусом", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на данный момент даты прощания и похорон не определены.

Гендлин являлся мастером спорта по боксу, он провел 51 бой на любительском ринге и одержал 50 побед. Гендлин занимал пост генерального менеджера Союза боксеров России, а также являлся двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" (2003, 2009). На съезде Всемирного боксерского союза в 1995 году передача Гендлина "Большой ринг" была признана лучшей программой о боксе.