Константин Цзю назвал большой утратой смерть Гендлина

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Смерть комментатора Владимира Гендлина является большой утратой для всех любителей бокса. Об этом ТАСС сказал бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.
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Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин
Спортивный комментатор Владимир Гендлин умер в понедельник в возрасте 84 лет.
"Мы знакомы с ним очень-очень давно, лет 30, - сказал Цзю. - Для меня это человек, который хорошо разбирался в боксе, жил этим видом спорта. Для нас, для всех, кто любит бокс, это большая утрата. Самые искренние соболезнования всей его семье".