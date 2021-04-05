Константин Цзю назвал большой утратой смерть Гендлина

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Смерть комментатора Владимира Гендлина является большой утратой для всех любителей бокса. Об этом ТАСС сказал бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.

Спортивный комментатор Владимир Гендлин умер в понедельник в возрасте 84 лет.

"Мы знакомы с ним очень-очень давно, лет 30, - сказал Цзю. - Для меня это человек, который хорошо разбирался в боксе, жил этим видом спорта. Для нас, для всех, кто любит бокс, это большая утрата. Самые искренние соболезнования всей его семье".