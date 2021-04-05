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Летние олимпийские виды спорта

Прощание с Загорулько состоится 6 апреля в Одинцове, похороны - в Звенигороде

Заслуженный тренер умер в субботу, ему было 78 лет

ТАСС, 5 апреля. Церемония прощания с заслуженным тренером России по легкой атлетике Евгением Загорулько состоится 6 апреля в подмосковном Одинцове, похороны пройдут в Звенигороде. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Загорулько скончался в субботу в возрасте 78 лет. Тренер страдал онкологическим заболеванием, также ему диагностировали коронавирус.

"Церемония прощания с Евгением Загорулько состоится во вторник с 11:00 до 12:00 в волейбольном центре города Одинцово. Захоронение пройдет на Звенигородском кладбище", - говорится в сообщении.

Загорулько специализировался в прыжках в высоту. В качестве спортсмена занимался десятиборьем, тренерскую карьеру начал в 1967 году. Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы, среди которых Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.

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Летние олимпийские виды спорта
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