Федерация бокса России выразила соболезнования семье Гендлина

Гендлин умер на 85-м году жизни из-за пневмонии.

"Это невосполнимая утрата для всего боксерского сообщества. Голос Владимира Ильича неразрывно связан с нашим видом спорта, ведь когда он звучит, каждый россиянин с первых слов понимает, что сейчас начнется бокс! Мы всегда будем помнить его потрясающую работу, Владимир Ильич - это классика комментаторского искусства, он внес огромный вклад в культуру профессионального бокса. Федерация бокса России скорбит вместе со всей страной", - сказал Щекутьев.

"Выражаю искренние соболезнования семье и близким", - добавил собеседник агентства.