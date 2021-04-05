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Бокс

Федерация бокса России выразила соболезнования семье Гендлина

Комментатор умер на 85-м году жизни
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев Федерация бокса России
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев
© Федерация бокса России

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Федерация бокса России выразила соболезнования в связи со смертью спортивного комментатора Владимира Гендлина. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

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Гендлин умер на 85-м году жизни из-за пневмонии.

"Это невосполнимая утрата для всего боксерского сообщества. Голос Владимира Ильича неразрывно связан с нашим видом спорта, ведь когда он звучит, каждый россиянин с первых слов понимает, что сейчас начнется бокс! Мы всегда будем помнить его потрясающую работу, Владимир Ильич - это классика комментаторского искусства, он внес огромный вклад в культуру профессионального бокса. Федерация бокса России скорбит вместе со всей страной", - сказал Щекутьев.

"Выражаю искренние соболезнования семье и близким", - добавил собеседник агентства.

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