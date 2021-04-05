Лебедев: со смертью Гендлина ушла целая эпоха в боксе

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира Денис Лебедев считает невосполнимой утрату, которую понес бокс со смертью спортивного комментатора Владимира Гендлина. Такое мнение он высказал ТАСС.

Гендлин умер в понедельник на 85-м году жизни из-за пневмонии, вызванной коронавирусом.

"С Гендлиным ушла целая эпоха, равных ему нет, - сказал Лебедев. - Он всегда говорил все по делу, мог сказать как есть, никому не прибавлял баллы и ни у кого не забирал. Был слегка суров и требователен в своих комментариях".

Гендлин был мастером спорта по боксу, провел 51 бой на любительском ринге и одержал 50 побед. Занимал пост генерального менеджера Союза боксеров России, двукратный лауреат телевизионной премии ТЭФИ (2003, 2009).