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Международный турнир по бадминтону в России отменен

Russian Open должен был пройти во Владивостоке с 20 по 25 июня

ТАСС, 5 апреля. Открытый чемпионат России по бадминтону (Russian Open) отменен из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации бадминтона (BWF).

Турнир был запланирован во Владивостоке на период с 20 по 25 июня. Призовой фонд соревнований должен был составить $100 тыс. Также был отменен турнир серии "Мастерс" в Индонезии, запланированный на 5-10 октября.

"Продолжающиеся ограничения и осложнения из-за COVID-19 не оставили местным федерациям бадминтона иного выбора, кроме как отменить турниры", - говорится в сообщении.

Открытый чемпионат России по бадминтону проводится с 1993 года. В 2020 году турнир также был отменен из-за пандемии.

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