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Футбол в России

СМИ: вратарь "Сочи" Джанаев выбыл до конца сезона из-за травмы

Повреждение оказалось серьезнее, чем предполагалось

ТАСС, 5 апреля. Вратарь футбольного клуба "Сочи" Сослан Джанаев не примет участия в оставшихся матчах сезона-2020/21 из-за травмы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации газеты, повреждение вратаря оказалось серьезнее, чем ранее предполагалось.

В марте футболист получил травму на тренировке и не попал в заявку на матч против "Тамбова" (5:0). Также Джанаев пропустил матчи национальной команды в рамках квалификации чемпионата мира.

Джанаеву 34 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах за сочинский клуб во всех турнирах. Ближайший матч "Сочи" проведет дома 7 апреля против "Локомотива" в рамках Бетсити - Кубка России по футболу.

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