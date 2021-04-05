СМИ: вратарь "Сочи" Джанаев выбыл до конца сезона из-за травмы

ТАСС, 5 апреля. Вратарь футбольного клуба "Сочи" Сослан Джанаев не примет участия в оставшихся матчах сезона-2020/21 из-за травмы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации газеты, повреждение вратаря оказалось серьезнее, чем ранее предполагалось.

В марте футболист получил травму на тренировке и не попал в заявку на матч против "Тамбова" (5:0). Также Джанаев пропустил матчи национальной команды в рамках квалификации чемпионата мира.

Джанаеву 34 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах за сочинский клуб во всех турнирах. Ближайший матч "Сочи" проведет дома 7 апреля против "Локомотива" в рамках Бетсити - Кубка России по футболу.