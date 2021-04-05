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Чемпионат мира по фигурному катанию

Синицина рассказала, что очень нервничала перед произвольным танцем на чемпионате мира

По словам фигуристки, к середине программы она каталась в свое удовольствие
Виктория Синицина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктория Синицина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российская фигуристка Виктория Синицина очень нервничала перед исполнением произвольного танца на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

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Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования танцевальных дуэтов на чемпионате мира в Стокгольме, их результат в сумме за две программы составил 221,17 (88,15+133,02) балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (214,71; 86,05+128,66), третье - канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35; 83,37+130,98). В последний раз до этого российский танцевальный дуэт завоевывал золотые награды чемпионата мира в 2009 году. Тогда победителями стали Оксана Домнина и Максим Шабалин.

"До произвольного танца очень нервничала, может быть, это было не видно, но сердце выпрыгивало из груди, давно такого не было, - призналась спортсменка. - У меня бывает что-то похожее, но перед короткой. А тут я не нервничала перед короткой, а перед произвольной Никита меня успокаивал, помогал. Меня отпустило после того, как я сделала несколько шагов, а к середине программы уже каталась в свое удовольствие".

"Очень важно, как ты исполняешь элементы на тренировках, судьи порой сидят и смотрят, оценивают уже тренировки. Во время соревнований не всегда можно увидеть ребра у каждого из партнеров, так что присматриваться начинают заранее, - добавила Синицина. - Что касается соперничества с французским дуэтом, то мы почувствовали, что можем бороться с французами после чемпионата мира в Японии. Ощутили, что движемся в правильном направлении".

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Кацалапов отметил, что для него самым запоминающимся моментом турнира стало объявление оценок. "У меня в голове сидит то ощущение, когда после произвольной программы мы сидим и ждем объявления оценок, я поднял руки, и в ту же секунду - [Александр] Жулин дергает за одну руку, Петр [Дурнев] за другую, а я просто сижу и ничего не могу, - добавил Кацалапов. - Мы были очень хорошо готовы, каждую тренировку провели просто идеально".

"Было очень круто, что смогли покататься с нашими соперниками, с нашими русскими парами. Все тренировки прокатались великолепно, а вот в день произвольной тренировка не была идеальной. Поэтому и я, и Вика переживали, потратили все нервы еще до выхода на лед, я как мог поддерживал Вику", - добавил Кацалапов.

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