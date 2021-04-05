Россиянка Ольга Тё завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Ольга Тё заняла второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг. Соревнования проходят в Москве.

Россиянка в сумме показала результат 210 кг (95 кг в рывке + 115 кг в толчке). Первое место заняла представительница Азербайджана Боянка Костова (211), третьей стала француженка Дора Чакунте (210), уступившая Тё по дополнительным показателям. Россиянка Александра Козлова заняла четвертое место (202).

Тё 25 лет, она является чемпионкой Европы среди спортсменок не старше 23 лет. 23-летняя Козлова является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года, который проходил в Батуми. Тогда она показала суммарный результат 213 кг (96+117), уступив представительнице Латвии Ребеке Кохе (221 кг) и россиянке Татьяне Алеевой (214). На Кубке России - 2021, который проходил в конце января в Старом Осколе, Козлова показала второй результат (186), уступив Тё (193). На августовском чемпионате России Козлова была первой (200), Тё - второй (196).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Москве с 3 по 11 апреля.