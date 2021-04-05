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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Аниканов: ошибка судей повлияла на результат штангистки Ольги Тё на чемпионате Европы

Спортсменка потеряла попытку из-за заминки с протоколами

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг Ольга Тё могла рассчитывать на золотую медаль турнира, если бы не ошибка со стороны судей. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.

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В понедельник первое место заняла представительница Азербайджана Боянка Костова с результатом 211 кг, суммарный вес Тё - 210 кг.

"Испытываю небольшое чувство разочарования, результат сегодня мог быть выше, - сказал Аниканов. - Что касается заминки, приведшей к потере первой попытки, то тут в какой-то степени виноваты судьи, которые подсунули нам заявку Козловой, а на Тё. Но что уж тут на судей валить все".

Перед тем, как Тё вышла на первую попытку в толчке, ее тренеры пытались перезаявить вес на более тяжелый, но не уложились во временной регламент. В итоге первая попытка спортсменки оказалась нерезультативной.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве будет продолжаться до 11 апреля.

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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике
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