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Чемпионат мира по фигурному катанию

Кацалапов: не поверил бы, если за два месяца до чемпионата мира мне сказали о нашей победе

По ходу сезона российские фигуристы перенесли заражение коронавирусом
Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Завершившийся сезон получился очень сложным для российского фигуриста Никиты Кацалапова и его партнерши по танцевальному дуэту Виктории Синициной. Такое мнение Кацалапов высказал ТАСС.

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Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования танцевальных дуэтов на чемпионате мира в Стокгольме, их результат в сумме за две программы составил 221,17 (88,15+133,02) балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (214,71; 86,05+128,66), третье - канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35; 83,37+130,98). В последний раз до этого российский танцевальный дуэт завоевывал золотую награду чемпионата мира в 2009 году. Тогда победителями стали Оксана Домнина и Максим Шабалин.

"Сезон получился очень странный, невероятный, в голове все это не укладывается. У нас есть такое - что чем хуже условия, тем лучше результат, если ты работаешь. Но если бы мне два месяца назад сказали, что мы станем чемпионами мира, я бы не поверил, совсем никак. Такая была форма", - признался Кацалапов.

"Мы катали одну программу, потом вернулись к другой, начали втягиваться после болезни. Работаешь, но чувствуешь, что тебя поджимает. Спасибо, что мы почти без отбора, только откатав финал Кубка России, смогли выйти на чемпионат мира", - добавил фигурист.

По мнению Кацалапова, танцевальному дуэту хватило времени, чтобы восстановиться после коронавируса и подойти к чемпионату мира в оптимальной форме.

"Мы не могли ничего форсировать, не знали, как поведет себя здоровье. Но все было плавно, размеренно, как по полочкам все легло. Летели туда уже самыми готовыми, с ощущением, что готов кататься и днем, и ночью, и не есть, и в маске, и как угодно. Странный сезон, но вот так все получилось", - заключил фигурист.

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