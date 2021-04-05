Серебряный призер чемпионата Европы штангистка Тё призналась, что недовольна результатом

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Ольга Тё, завоевавшая серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве разочарована судейской ошибкой, из-за которой лишилась одного подхода в толчке. Как сказала спортсменка журналистам, она недовольна своим выступлением на этом старте.

Тё заняла второе место в весовой категории до 59 килограммов с результатом 210 кг (95 кг в рывке + 115 кг в толчке). Первое место заняла представительница Азербайджана Боянка Костова (211), третьей стала француженка Дора Чакунте (210), уступившая Тё по дополнительным показателям. Россиянка Александра Козлова заняла четвертое место (202).

"Я испытываю сейчас смешанные эмоции, и радость, и злость, и слезы. Конечно, золото было близко. Я могла лучше отработать в рывке, мы профукали один подход в толчке, значит, так надо было, будем работать дальше. Волнение сказывалось, в итоге недовольна", - призналась Тё.

Перед тем, как Те вышла на первую попытку в толчке, ее тренеры пытались перезаявить вес на более тяжелый, но не уложились из-за судей во временной регламент. В итоге первая попытка спортсменки оказалась нерезультативной.

"У меня такое случилось в первый раз, но я старалась не думать. Но я узнала об этой ошибке только после того, как толкнула 115 кг", - сказала спортсменка

Тё 25 лет, она является чемпионкой Европы среди спортсменок не старше 23 лет. 23-летняя Козлова является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года, который проходил в Батуми. Тогда она показала суммарный результат 213 кг (96+117), уступив представительнице Латвии Ребеке Кохе (221 кг) и россиянке Татьяне Алеевой (214). На Кубке России - 2021, который проходил в конце января в Старом Осколе, Козлова показала второй результат (186), уступив Тё (193). На августовском чемпионате России Козлова была первой (200), Тё - второй (196).