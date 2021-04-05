"Классика комментаторского искусства". Умер Владимир Гендлин - голос российского бокса

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Один из самых узнаваемых спортивных комментаторов России, автор популярной передачи "Большой ринг" Владимир Гендлин скончался в понедельник в возрасте 84 лет. Причиной стала пневмония, вызванная, по всей видимости, коронавирусом.

В марте Гендлин перенес обширный инфаркт и операцию. Приблизительно тогда же у него были обнаружены антитела к коронавирусу, который вовремя не был обнаружен. В результате инфекция могла дать осложнение в виде пневмонии.

Гендлин являлся мастером спорта по боксу. На любительском ринге он провел 51 бой, одержав 50 побед. После окончания карьеры работал тренером, спортивным менеджером, журналистом и комментатором.

За свою работу на телевидении он дважды удостоился премии ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" (2003, 2009). На съезде Всемирного боксерского союза в 1995 году передача Гендлина "Большой ринг" была признана лучшей программой о боксе. Он стал первым в России, кто стал комментировать боксерские поединки на постоянной основе.

"Это невосполнимая утрата для всего боксерского сообщества, - сказал ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. - Голос Владимира Ильича неразрывно связан с нашим видом спорта, ведь когда он звучит, каждый россиянин с первых слов понимает, что сейчас начнется бокс! Мы всегда будем помнить его потрясающую работу, Владимир Ильич - это классика комментаторского искусства, он внес огромный вклад в культуру профессионального бокса. Федерация бокса России скорбит вместе со всей страной".

"Говорил по делу"

Гендлин снял немало документальных фильмов о российских боксерах, в том числе об абсолютном чемпионе мира Константине Цзю.