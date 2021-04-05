"Классика комментаторского искусства". Умер Владимир Гендлин - голос российского бокса

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Один из самых узнаваемых спортивных комментаторов России, автор популярной передачи "Большой ринг" Владимир Гендлин скончался в понедельник в возрасте 84 лет. Причиной стала пневмония, вызванная, по всей видимости, коронавирусом.
В марте Гендлин перенес обширный инфаркт и операцию. Приблизительно тогда же у него были обнаружены антитела к коронавирусу, который вовремя не был обнаружен. В результате инфекция могла дать осложнение в виде пневмонии.
Гендлин являлся мастером спорта по боксу. На любительском ринге он провел 51 бой, одержав 50 побед. После окончания карьеры работал тренером, спортивным менеджером, журналистом и комментатором.
За свою работу на телевидении он дважды удостоился премии ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" (2003, 2009). На съезде Всемирного боксерского союза в 1995 году передача Гендлина "Большой ринг" была признана лучшей программой о боксе. Он стал первым в России, кто стал комментировать боксерские поединки на постоянной основе.
"Это невосполнимая утрата для всего боксерского сообщества, - сказал ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. - Голос Владимира Ильича неразрывно связан с нашим видом спорта, ведь когда он звучит, каждый россиянин с первых слов понимает, что сейчас начнется бокс! Мы всегда будем помнить его потрясающую работу, Владимир Ильич - это классика комментаторского искусства, он внес огромный вклад в культуру профессионального бокса. Федерация бокса России скорбит вместе со всей страной".
"Говорил по делу"
Гендлин снял немало документальных фильмов о российских боксерах, в том числе об абсолютном чемпионе мира Константине Цзю.
"Мы знакомы с ним очень-очень давно, лет 30, - сказал Цзю в беседе с ТАСС. - Для меня это человек, который хорошо разбирался в боксе, жил этим видом спорта. Для нас, для всех, кто любит бокс, это большая утрата. Самые искренние соболезнования всей его семье".
Последние годы Гендлин не работал за микрофоном. Поединок между Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом в ноябре 2016 года стал одним из последних боев, который он комментировал.
"С Гендлиным ушла целая эпоха, равных ему нет, - сказал ТАСС бывший чемпион мира Денис Лебедев. - Он всегда говорил все по делу, мог сказать как есть, никому не прибавлял баллы и ни у кого не забирал. Был слегка суров и требователен в своих комментариях".
Гендлин родился в Москве, 26 мая ему должно было исполниться 85 лет.