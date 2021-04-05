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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Тренер Ольги Тё рассказал о судейской ошибке, осложнившей штангистке борьбу за золото

Одна из попыток спортсменки на чемпионате Европы оказалась нерезультативной из-за заминки с протоколами

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Личный тренер серебряной медалистки чемпионата Европы по тяжелой атлетике Ольги Тё Владимир Кольцов надеялся, что судьи пересмотрят свое решение и дадут его спортсменке сделать еще один подход к штанге. Об этом Кольцов рассказал журналистам.

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Тё заняла второе место в весовой категории до 59 кг с результатом 210 кг (95 кг в рывке + 115 кг в толчке). Первое место заняла представительница Азербайджана Боянка Костова (211), третьей стала француженка Дора Чакунте (210), уступившая Тё по дополнительным показателям, россиянка Александра Козлова заняла четвертое место (202). Перед тем, как Тё вышла на первую попытку в толчке, ее тренеры пытались перезаявить вес на более тяжелый, но не уложились из-за судей во временной регламент. В итоге первая попытка спортсменки оказалась нерезультативной.

"Что касается судейской ошибки, то все очень просто. Выступали две российские спортсменки, и на судейском столе лежали две карточки, обе помеченные "Rus". Наш тренер подошел и сказал "Rus 111" (перезаявка со 110 на 111 кг), а судья, которая не знает русского языка, записала это изменение не в карточку Ольги, а в Сашину. Это техническая ошибка, которая случилась вследствие большого напряжения в зале", - сказал Кольцов.

"По правилам есть еще 30 секунд на перезаявку. Я думал, что судьи отменят свое первоначальное решение и дадут перезаявить в итоге, но такого не случилось, - добавил тренер. Но все равно Ольга не подвела команду, выиграв медаль на дебютном для нее чемпионате Европы", - добавил тренер.

Ольге Тё 25 лет, она является чемпионкой Европы среди спортсменок не старше 23 лет.

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