Тренер штангистки Тё заявил, что она на нервах выиграла серебро чемпионата Европы в Москве

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россиянка Ольга Тё, выигравшая в понедельник серебряную медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве, на пути к своему успеху прошла через множество испытаний. Об этом сообщил журналистам ее личный тренер Владимир Кольцов.

Тё заняла второе место в весовой категории до 59 кг. с результатом 210 кг (95 кг в рывке + 115 кг в толчке). Первое место заняла представительница Азербайджана Боянка Костова (211), третьей стала француженка Дора Чакунте (210), уступившая Тё по дополнительным показателям, россиянка Александра Козлова заняла четвертое место (202).

"В прошлом году у нас был сбор перед чемпионатом России, у Ольги один тест на ковид отрицательный, а другой положительный. Потом ее привозят в клинику, а там говорят, что с ней все в порядке, но на базу нас уже не пускают. Поэтому на том чемпионате России Тё становится только второй. Затем она возвращается домой и заболевает, после чего оказывается в больнице", - сказал Кольцов.

"Потом, едва отойдя от болезни, она приезжает на сбор и сидит еще четыре дня на карантине. То есть вместо трех недель тренируется только две. Когда она приехала на Кубок России в Старый Оскол, то выиграла серебро только за счет труда и затраченных нервов. Как итог - серебряная медаль, что, конечно, здорово", - считает тренер.

На Кубке России - 2021, который проходил в конце января в Старом Осколе, Козлова показала второй результат (186), уступив Тё (193). На августовском чемпионате России Козлова была первой (200), Тё - второй (196).

"Федерация, Минспорт, московский департамент спорта как могут нам помогают, но пандемию они прекратить не в силах. Поэтому стараемся сами выжать все и в такой ситуации", - заключил Кольцов.