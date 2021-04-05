Первый канал в полном объеме покажет командный чемпионат мира по фигурному катанию

ТАСС, 5 апреля. Первый канал в прямом эфире в полном объеме покажет командный чемпионат мира по фигурному катанию в Японии. Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.

Российские фигуристы на командном чемпионате мира выступят под флагом страны

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Турнир пройдет с 15 по 18 апреля в японской Осаке. Первый канал покажет соревнования мужчин, девушек, танцевальных дуэтов и спортивных пар, а также показательные выступления.

В составе российской сборной на турнире выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.