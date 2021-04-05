DM: все хозяева Евро заявили о готовности проводить матчи со зрителями

ТАСС, 5 апреля. Все 12 городов, которые летом должны принять чемпионат Европы по футболу, уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что допустят на стадионы хотя бы небольшое количество болельщиков. Об этом сообщает британская газета Daily Mail .

Оргкомитет российской части Евро утвердил заполняемость трибун на 50% во время турнира

Издание отмечает, что организаторы чемпионата должны были до 7 апреля уведомить об этом УЕФА, в противном случае они рисковали потерять право на проведение игр турнира. Глава УЕФА Александер Чеферин ранее заявлял, что не допустит проведения матчей чемпионата Европы при пустых трибунах.

По информации газеты, некоторые города из-за местных санитарных ограничений пока могут гарантировать квоту лишь в 10% от вместимости арены, но УЕФА не удовлетворяет эта цифра.

Предполагается, что вопрос о допуске болельщиков на игры будет решен 20 апреля на конгрессе УЕФА.

Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.