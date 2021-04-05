Корстин: "Зенит" победил ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ за счет отличной игры лидеров

"Отличный матч, который полностью оправдал громкую вывеску матча недели. "Зенит" лидировал в счете на протяжении всей игры, но ЦСКА постоянно сокращал отставание. В итоге команде Хавьера Паскуаля хватило сил довести матч до победы за счет высокого процента попадания и отличной игры лидеров - в третьей четверти важные трехочковые забил Билли Бэрон, а в концовке результативными действиями отметился Кевин Пангос. Благодаря этой победе питерцы гарантировали себе первое место по итогам регулярного сезона Лиги ВТБ, это большое достижение для клуба", - сказала Корстин.

Санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице с 19 победами в 22 матчах, "Зенит" стал недосягаем для конкурентов, идущие следом казанский УНИКС и ЦСКА одержали по 15 побед в 20 и 21 матче соответственно. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 24 игры.