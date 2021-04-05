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Единая лига ВТБ

Корстин: "Зенит" победил ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ за счет отличной игры лидеров

В понедельник петербургский клуб обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" сумел обыграть ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за счет высокого процента попаданий и отличной игры лидеров. Такое мнение высказала ТАСС генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

"Зенит" в понедельник обыграл московский ЦСКА со счетом 81:77, благодаря чему стал победителем регулярного чемпионата.

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"Отличный матч, который полностью оправдал громкую вывеску матча недели. "Зенит" лидировал в счете на протяжении всей игры, но ЦСКА постоянно сокращал отставание. В итоге команде Хавьера Паскуаля хватило сил довести матч до победы за счет высокого процента попадания и отличной игры лидеров - в третьей четверти важные трехочковые забил Билли Бэрон, а в концовке результативными действиями отметился Кевин Пангос. Благодаря этой победе питерцы гарантировали себе первое место по итогам регулярного сезона Лиги ВТБ, это большое достижение для клуба", - сказала Корстин.

Санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице с 19 победами в 22 матчах, "Зенит" стал недосягаем для конкурентов, идущие следом казанский УНИКС и ЦСКА одержали по 15 побед в 20 и 21 матче соответственно. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 24 игры.

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