Гол Дембеле на 90-й минуте принес "Барселоне" домашнюю победу над "Вальядолидом"

ТАСС, 5 апреля. "Барселона" дома обыграла "Вальядолид" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Единственный мяч в игре на 90-й минуте забил Усман Дембеле. На 79-й минуте игрок гостей Оскар Плано получил красную карточку и покинул поле.

Каталонский клуб одержал шестую подряд победу в чемпионате и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 65 очков и на одно отставая от лидирующего "Атлетико". "Вальядолид" не может одержать победу на протяжении трех игр (две ничьи, одно поражение) и идет на 16-й строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре "Барселона" 10 апреля в гостях сыграет с идущим на третьем месте мадридским "Реалом", "Вальядолид" днем позднее примет "Гранаду".