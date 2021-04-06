Промоутер заявил, что готов потратить $10 млн на организацию боя Тима Цзю в Австралии

ТАСС, 6 апреля. Промоутер Джордж Роуз готов потратить $10 млн на организацию следующего боя сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тима Цзю в Австралии. Комментарий Роуза приводит портал Boxing Scene .

31 марта Цзю защитил глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг, победив ирландца Денниса Хогана техническим нокаутом в пятом раунде. В следующем поединке Цзю может встретиться с аргентинцем Брайаном Кастаньо за титул чемпиона мира WBO.

"Это примерно та цифра, как раз то, что мы должны сделать, чтобы это произошло, - заявил Роуз. - Тимми должен бороться за титул чемпиона мира в Австралии, особенно учитывая пандемию коронавируса. Австралия - лучшее место для боя".

1 апреля генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил ТАСС о готовности организовать бой Цзю в России.

На счету 26-летнего Цзю 18 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения, он занимает первое место в рейтинге WBO. Цзю дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).