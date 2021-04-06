Приморский край в июле примет 11 сборных России для подготовки к Олимпиаде в Токио

ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Сборные России по 11 видам спорта будут проходить подготовку к летним Олимпийским играм в Приморском крае. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов во время брифинга по итогам заседания коллегии Министерства спорта РФ.

"К Олимпиаде у нас планируют готовиться российские сборные по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, настольному теннису, плаванию, спортивной борьбе - греко-римской и вольной, стендовой стрельбе, тяжелой атлетике, триатлону. Спортивные делегации планируют приехать в начале июля. К этому сроку нам необходимо совместно с всероссийскими федерациями подготовить и оснастить всем необходимым оборудованием и инвентарем места, где будут тренироваться олимпийцы, а также принять все необходимые меры по обеспечению подготовки спортивных сборных команд страны с учетом санитарно-эпидемиологических норм", - приводит слова Кузнецова пресс-служба правительства Приморья.

Он отметил, что подготовительные сборы российских атлетов будут проходить на базе спорткомплекса "Олимпиец", который уже неоднократно принимал российские сборные. Кроме того, впервые олимпийцев примут стрелковый клуб "Стрелок", кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский и Уссурийск.

К настоящему времени спортивная инфраструктура в Приморье обновлена к приему национальных сборных. На озере Теплом смонтирована стартово-хронометражная установка с системой разметки гребной дистанции в соответствии с международными требованиями. Возведено новое здание гребной базы, оборудованы эллинги для хранения лодок, проводится благоустройство территории. Во Владивостоке в 2020 году специально для подготовки сборной России по плаванию произведен капитальный ремонт системы вентиляции воздуха бассейна в учебно-спортивном центре "Олимпиец".

Национальные сборные будут находиться во Владивостоке в разные сроки с 5 по 31 июля. Из Приморья атлеты сразу направятся на Олимпийские игры в Токио. Кроме того, в августе в Приморский край прибудут паралимпийские команды, которые с 1 по 29 августа проведут заключительную подготовку и акклиматизацию к летней Паралимпиаде.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.