Российские керлингисты уступили швейцарцам в матче чемпионата мира

ТАСС, 6 апреля. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии в седьмом матче предварительного раунда чемпионата мира со счетом 2:8. Соревнования проходят в канадском Калгари.

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Россияне потерпели второе поражение на турнире, ранее национальная команда проиграла шведам (7:8). Сборная России по ходу соревнований обыграла команды Нидерландов (8:5), Южной Кореи (9:3), Китая (10:6), Германии (6:4) и Японии (10:5).

Следующую встречу российские спортсмены проведут во вторник против сборной США.

В рамках предварительного этапа чемпионата мира 14 команд проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Турнир завершится 11 апреля. Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России - девятое место на предыдущем первенстве.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиян не будет исполняться гимн России.