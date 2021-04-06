Перенесена олимпийская квалификация по синхронному плаванию

ТАСС, 6 апреля. Международная федерация плавания (FINA) приняла решение о переносе переносе олимпийского отборочного турнира по синхронному плаванию. Об этом сообщается на сайте организации.

Турнир планировалось провести в Токио с 1 по 4 мая.

Ранее FINA перенесла олимпийский отборочный турнир по плаванию на открытой воде, который должен был пройти в японской Фукуоке 29-30 мая, и Кубок мира по прыжкам в воду, запланированный на 18-23 апреля. На данный момент организация рассматривает вариант переноса соревнований. Дальнейшее решение будет объявлено в течение недели.