Матыцин поздравил атлетов и тренеров с Международным днем спорта на благо развития и мира

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин поздравил всех причастных к отрасли с Международным днем спорта на благо развития и мира. Текст поздравления опубликован на сайте Минспорта.

Международный день спорта учрежден 23 августа 2013 года Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается 6 апреля.

"Дорогие друзья, от имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю спортсменов, тренеров, специалистов спортивной отрасли и всех поклонников активного образа жизни с Международным днем спорта на благо развития и мира, - сказал Матыцин. - Этот праздник был учрежден в 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН и призван объединять всех профессионалов и любителей в продвижении ценностей спорта как важнейшего социального явления, способствующего гармоничному развитию личности, толерантности и равноправию в обществе, стиранию барьеров, взаимопониманию между странами и народами".

Министр отметил, что в спорте заложены принципы, которые так значимы для людей во всем мире - честность и справедливость, командная сплоченность и взаимовыручка, уважение к оппоненту и отсутствие дискриминации. "Именно спорт является уникальным механизмом воспитания и образования детей и молодежи, учит их быть сильными и уверенными в себе, не сдаваться перед жизненными трудностями и добиваться успехов", - сказал Матыцин.

"Министерство спорта Российской Федерации будет делать все необходимое для того, чтобы как можно больше граждан нашей страны всех возрастов занимались физической культурой и спортом, а также обеспечивать подготовку российских спортсменов, которые представляют нашу страну на международной спортивной арене. Дорогие друзья, желаю всем профессионалам и любителям спорта крепкого здоровья, удачи, новых свершений и побед", - заключил Матыцин.