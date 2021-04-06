Тренер "Сочи" Федотов может вернуться к работе к кубковому матчу с "Локомотивом"

ТАСС, 6 апреля. Заболевший ангиной главный тренер "Сочи" Владимир Федотов может вернуться к работе к матчу 1/4 финала Бетсити - Кубка России по футболу с "Локомотивом". Об этом на пресс-конференции сообщил тренер сочинцев Олег Фоменко.

Федотов пропустил гостевой матч команды в рамках 24-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" (0:1).

"Вчера ему было намного лучше, - сказал Фоменко. - Может быть, завтра он уже и будет на скамейке. Все зависит от организма, как он справится с ангиной. Температура то есть, то нет, надеемся, что он восстановится".

Встреча 1/4 финала Кубка России состоится 7 апреля в Сочи.