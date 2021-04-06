Фетисов назвал правильным решение вернуть "Адмирал" в КХЛ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Решение вернуть владивостокский "Адмирал" в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является правильным. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, который в 2013 году курировал создание клуба.

31 марта на заседании совета директоров КХЛ было принято решение о возвращении команды в лигу и допуска ее к соревнованиям при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18 до 31 июля. "Адмирал" пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.

"Я бы сказал, что решение об исключении команды из лиги изначально было непонятным, потому что Дальний Восток является очень важным регионом в плане дальнейшего экономического развития страны и всего, что связано с присутствием Российской Федерации в Тихоокеанском регионе, - сказал Фетисов. - Мы очень правильно сделали в свое время, что организовали "Адмирал", все стало иначе позиционироваться, в том числе сам Владивосток - его жители почувствовали, что они часть большой страны, и ходили на хоккей, как на праздник, ведь до тех пор этот вид спорта не развивался в регионе. И вдруг команда ушла из лиги. Конечно, это обидело людей".

"Я считаю, что решение вернуть "Адмирал" было правильным. Я рад, что "Адмирал" возвращается, рад, что у его болельщиков будет возможность увидеть лучших хоккеистов, которые сейчас играют в Европе, и надеюсь, что со временем там пройдут и большие международные соревнования", - добавил собеседник ТАСС.

Фетисов высказал мнение о том, что возвращение "Адмирала" является важной имиджевой составляющей для КХЛ. "Лига отвечает за развитие профессионального хоккея не только в России, но и в международном плане. Поэтому это решение характеризует лигу, как ту, которая охватывает территорию всей страны. Люди смотрят на таблицу и видят команды из разных регионов, эти команды приезжают или владивостокский "Адмирал" играет в европейской части страны, - конечно, это является важной составляющей имиджа КХЛ в целом", - отметил он.

"Адмирал" выступал в КХЛ с сезона-2013/14 по сезон-2019/20. "Адмирал" трижды выходил в плей-офф, но ни разу не проходил первый раунд.