Центр Илизарова будет курировать волейболистов паралимпийской сборной России

ТАСС, 6 апреля. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова Минздрава РФ в Кургане проведет обследования игроков паралимпийской сборной России по волейболу, планируется и дальнейшее их курирование. Об этом сообщили во вторник на официальной странице Департамента здравоохранения Курганской области во "ВКонтакте" со ссылкой на медицинский центр.
"Команда волейболистов, которая входит в состав национальной сборной России, бронзовый призер летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине, пройдет обследование в Центре Илизарова. Осмотр спортсменов, а также необходимая МРТ диагностика запланированы на 7 апреля. <…> Центр Илизарова планирует и дальше курировать спортсменов и следить за состоянием их здоровья перед важными соревнованиями, в том числе и перед предстоящей Паралимпиадой 2021 года в Токио", - говорится в сообщении.
Центр имеет мировую известность благодаря открытиям его научных сотрудников, опыту лечения пациентов - ежегодно здесь помогают более 14 тыс. человек с ортопедической и нейроортопедической патологией, для этого в центре трудится 1,5 тыс. специалистов. Центр считается флагманом отечественной травматологии и ортопедии.
В 1950 году академик Илизаров изобрел аппарат для чрескостного остеосинтеза. Метод ученого применяют более чем в 60 странах мира. При этом используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Метод дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация.