Центр Илизарова будет курировать волейболистов паралимпийской сборной России

ТАСС, 6 апреля. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова Минздрава РФ в Кургане проведет обследования игроков паралимпийской сборной России по волейболу, планируется и дальнейшее их курирование. Об этом сообщили во вторник на официальной странице Департамента здравоохранения Курганской области во "ВКонтакте" со ссылкой на медицинский центр.

"Команда волейболистов, которая входит в состав национальной сборной России, бронзовый призер летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине, пройдет обследование в Центре Илизарова. Осмотр спортсменов, а также необходимая МРТ диагностика запланированы на 7 апреля. <…> Центр Илизарова планирует и дальше курировать спортсменов и следить за состоянием их здоровья перед важными соревнованиями, в том числе и перед предстоящей Паралимпиадой 2021 года в Токио", - говорится в сообщении.