Фетисов надеется, что олимпийскому чемпиону Гусеву удастся найти свою команду в НХЛ

Гусев проводит второй сезон в "Нью-Джерси" по двухлетнему контракту с зарплатой $4,5 млн в год (шестой в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба). В текущем сезоне он сыграл за команду 20 матчей из 34, набрал 5 очков (2 шайбы + 3 результативные передачи), в прошлом сезоне на его счету 44 очка (13+31) в 66 играх. Нападающий не выходил на лед в составе команды с 20 марта. В четверг "Нью-Джерси" выставил Гусева на драфт отказов, но россиянина не забрал ни один клуб.

"По большому счету я фанат Никиты, - сказал Фетисов. - Он мой воспитанник, в свое время я приложил усилия к тому, чтобы парень заиграл в хоккей, не имея больших габаритов. Конечно, мне интересно все, что происходит в его жизни, но не могу сказать, почему конкретно [у Гусева не получается заиграть в команде], так как у меня нет времени пристально наблюдать за всем, что происходит. Но надеюсь, что Никита найдет свою команду, потому что НХЛ всегда дает и второй, и третий шансы любому игроку, который попал в поле зрения того или иного клуба лиги".

"Думаю, что самое главное ему не терять веру в себя, и надеюсь, что он не зря в свое время принял решение туда поехать", - отметил собеседник ТАСС.

Также Фетисов ответил на вопрос о том, стоит ли Гусеву оставаться в НХЛ по истечении контракта с "Нью-Джерси". "Я не могу никому ничего советовать, ведь каждый должен принимать решение самостоятельно в зависимости от того, чего он хочет добиться. Но, если чувствуешь в себе силу и некую несправедливость в отношении себя, если есть возможность доказать обратное, то я считаю, что это мужская история. Однако, повторюсь, принимать решение только ему", - добавил Фетисов.

Гусев был выбран клубом "Тампа" в седьмом раунде драфта в 2012 году, в июне 2017 года права на игрока были обменяны в "Вегас" во время драфта расширения. В апреле 2019 года он подписал с "Вегасом" однолетний контракт новичка, но в июле был обменян в "Нью-Джерси". В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, хабаровский "Амур", ханты-мансийскую "Югру" и петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Он также является чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.