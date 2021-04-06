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Олимпиада в Токио

В МОК заявили, что не получали от КНДР официального отказа от участия в Олимпиаде

Во вторник южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что сборная КНДР не будет принимать участия в Олимпиаде
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) не получал от Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР официального отказа от участия в предстоящих Играх в Токио. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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Во вторник южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что сборная КНДР не будет принимать участия в Олимпиаде, чтобы защитить своих спортсменов от заражения коронавирусной инфекцией.

"Эту новость следует поместить в контекст, - сообщили в МОК. - К сожалению, НОК КНДР, несмотря на несколько просьб МОК, не смог провести телефонную конференцию, в ходе которой также должна была обсуждаться ситуация с COVID-19 в Северной Корее".

"МОК не получал никаких официальных заявлений от НОК КНДР об освобождении их от обязанности принять участие в Олимпийских играх в соответствии с Олимпийской хартией", - отметили в организации.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2020 года, ее проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса.

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