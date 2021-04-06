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Футбол в России

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил "Краснодар"

Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2023 года
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 6 апреля. Белорусский специалист Виктор Гончаренко, в конце марта покинувший пост главного тренера московского ЦСКА, возглавил футбольный клуб "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Контракт с 43-летним Гончаренко рассчитан до 30 июня 2023 года. На посту главного тренера "Краснодара" он сменил россиянина Мурада Мусаева, который подал в отставку после разгромного домашнего поражения в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) от грозненского "Ахмата" (0:5). 4 апреля клуб принял заявление 37-летнего специалиста.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года, с сентября 2015 года по июнь 2016 года входил в штаб Леонида Слуцкого, занимавшего пост главного тренера армейцев. Вместе с ЦСКА Гончаренко стал победителем Суперкубка России (2018) и дважды приводил команду к серебряным медалям чемпионата страны (2017, 2018). Также в РПЛ он занимал должность главного тренера в "Уфе", екатеринбургском "Урале" и краснодарской "Кубани". До переезда в Россию возглавлял белорусский БАТЭ.

В 2021 году "Краснодар" одержал одну победу в восьми матчах, вылетел из розыгрышей Лиги Европы и Бетсити - Кубка России. Клуб с 34 очками после 24 игр занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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