World Athletics вернет россиянам деньги, заплаченные за нейтральный статус в 2020 году

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена вернуть российским легкоатлетам деньги, которые были заплачены за оформление нейтрального статуса в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе World Athletics.

31 марта World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA) на 2021 год. За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Такие же суммы российские легкоатлеты, желавшие получить нейтральный статус, платили в международную федерацию и в 2020 году. Однако ни один из них так и не получил в прошлом сезоне статус ANA и допуск на международные соревнования по причине того, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не сумела к 1 июля 2020 года выплатить штраф.

На вопрос ТАСС, намерена ли международная федерация возвращать спортсменам деньги за оформление нейтрального статуса в 2020 году, был получен ответ: "Да, эти деньги будут возвращены спортсменам".

ВФЛА сумела выплатить World Athletics $6,3 млн долларов, из которых $5 млн - штраф и $1,3 млн - компенсация затрат, 12 августа 2020 года.

Штраф за причастность к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко был наложен на ВФЛА 12 марта. Российская сторона должна была выплатить $5 млн до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. 30 июля в ответ на письмо министра спорта РФ Олега Матыцина, который гарантировал выплату всех денег в срок до 15 августа, совет World Athletics решил не рекомендовать конгрессу организации лишать ВФЛА членства и вернуться к этому вопросу во второй половине августа только в случае невыполнения обязательств.